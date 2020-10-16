«Активно ревели, дрались и гонялись за самками». В Сочи сосчитали благородных оленей

Краснодарский край

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В Кавказском биосферном заповеднике 15 октября подвели итоги учета численности благородного оленя

Специалисты считали оленей на 17 участках Кавказского заповедника с 25 сентября по 5 октября. Учет прошел при хорошей погоде в наиболее активную фазу рева оленя [во время брачного сезона самцы завлекают ревом самок, а других самцов предупреждают, что эта территория занята, — Юга.ру].

В результате анализа данных полевых дневников учетных групп выяснилось, что в заповеднике в настоящее время живет 1 тыс. 521 олень, из них 555 особей — ревущие. По сравнению с 2019 годом, популяция животных увеличилась почти на 100 особей.

«Учет оленей в этом году проходил в нестандартных условиях. Начало и середина осени выдались необычно сухими и теплыми, настолько, что в отдельных районах заповедника — на горе Абаго-Атамажи и хребте Армянском — исчезли обычные для этого времени источники воды. Не исключено, что погодные условия повлияли на распределение животных по территории Кавказского заповедника», — рассказал замдиректора заповедника Николай Ескин.

Рекордное число оленей обнаружили на горных склонах Трю и Ятыргварты — 137 ревущих самцов и 145 самок. Еще 10 самцов и 16 самок располагались в верховьях Алоуски на склонах Ахцархвы. Более 70 ревущих самцов и около 100 самок специалисты выявили на горе Джуга, в правом истоке Озерной балки.

«Самцы активно ревели, дрались, гонялись друг за другом и за самками», — отметили в пресс-службе ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник».

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В пресс-службе добавили, что в местах, где раньше традиционно были крупные скопления оленей летом — на западных склонах Хаджибея и на хребте Юха, а также на Сенокосных полянах — в этот раз крупных брачных группировок оленя обнаружить не удалось.

Животные Заповедники Парки Сочи

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