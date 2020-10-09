В Краснодаре будут работать 16 ярмарок выходного дня
В Краснодаре 10 октября откроются все 16 площадок для ярмарок выходного дня
Напомним, 1 октября вице-губернатор Кубани Андрей Коробка притворился фермером и позвонил на горячую линию для аграриев. Чиновника несколько раз пересылали на другие номера, а последний консультант предупредил о сложностях: из-за требований Роспотребнадзора количество мест в Краснодаре сократили вдвое и теперь их не хватает. На следующий день мэрия отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать уже 14 ярмарок вместо 8.
В пресс-службе администрации Краснодара 9 октября сообщили, что в субботу ярмарки будут работать в 16 местах с 8:00 до 15:00 по адресам:
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48 — Одесская, 52;
- улица им. Буденного (между Красной и Рашпилевской);
- улица имени Невкипелого, 31;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица имени Героя Яцкова, 11;
- улица Уральская, 168;
- улица Каляева, 198;
- улица Захарова, 23;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Думенко, 13;
- улица Зиповская, 34/Б;
- улица имени Евдокии Бершанской, 117;
- улица имени Евгении Жигуленко, 4;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
При этом ярмарка на улице Одесской, 48 будет открыта и в воскресенье, 11 октября.
Для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств и их представителей, которые получили либо хотят получить торговые места, работает телефонная «горячая линия». За организацию всех ярмарок в городе отвечает МУП «Карасунский», заявки принимают в рабочие дни с 8:00 до 15:00 на улице Стасова, 170/2. Справочную информацию о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, можно получить в рабочее время по телефонам: +7 (918) 342-93-14 или +7 (989) 839-12-21. Также заявки и вопросы можно отправлять по электронной почте mupkarasun@bk.ru.
Как писали Юга.ру, 5 октября на сайте мэрии Краснодара запустили раздел для контроля за участниками ярмарок выходного дня.