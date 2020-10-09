В Краснодаре будут работать 16 ярмарок выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре 10 октября откроются все 16 площадок для ярмарок выходного дня

Напомним, 1 октября вице-губернатор Кубани Андрей Коробка притворился фермером и позвонил на горячую линию для аграриев. Чиновника несколько раз пересылали на другие номера, а последний консультант предупредил о сложностях: из-за требований Роспотребнадзора количество мест в Краснодаре сократили вдвое и теперь их не хватает. На следующий день мэрия отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать уже 14 ярмарок вместо 8.

В пресс-службе администрации Краснодара 9 октября сообщили, что в субботу ярмарки будут работать в 16 местах с 8:00 до 15:00 по адресам:

  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48 — Одесская, 52;
  • улица им. Буденного (между Красной и Рашпилевской);
  • улица имени Невкипелого, 31;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • улица имени Героя Яцкова, 11;
  • улица Уральская, 168;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Захарова, 23;
  • проспект Чекистов, 9;
  • улица Думенко, 13;
  • улица Зиповская, 34/Б;
  • улица имени Евдокии Бершанской, 117;
  • улица имени Евгении Жигуленко, 4;
  • хутор Ленина, улица Огородная, 62.

При этом ярмарка на улице Одесской, 48 будет открыта и в воскресенье, 11 октября.

Для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств и их представителей, которые получили либо хотят получить торговые места, работает телефонная «горячая линия». За организацию всех ярмарок в городе отвечает МУП «Карасунский», заявки принимают в рабочие дни с 8:00 до 15:00 на улице Стасова, 170/2. Справочную информацию о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, можно получить в рабочее время по телефонам: +7 (918) 342-93-14 или +7 (989) 839-12-21. Также заявки и вопросы можно отправлять по электронной почте mupkarasun@bk.ru.

Как писали Юга.ру, 5 октября на сайте мэрии Краснодара запустили раздел для контроля за участниками ярмарок выходного дня.

Краснодар Торговля Ярмарки

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