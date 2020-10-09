В Адыгее протестируют первые в России электрические микроавтомобили

Напомним, электроавтомобиль, собранный в Адыгее, получил название «Ардерия ТС2». Он стал первым в нашей стране официально зарегистрированным электрическим микроавтомобилем. В течение двух лет в Научно-исследовательском институте автомобильного транспорта проводились тестирования. В этом году все технические испытания пройдены, и в сентябре получен регистрационный номерной знак в ГИБДД Мостовского региона.

Изобретатель СССР и РФ, руководитель регионального отделения ВОИР Адыгеи Алексей Торопов рассказал порталу Юга.ру, что предприятие получило разрешение на массовый выпуск автомобилей. Сейчас в работе сборка первой опытной партии. Планируется, что их зарегистрируют в республике и выдадут регистрационный знак региона «01».

«Планируется, что автомобили пройдут тестирование в Адыгее и будут предназначены для патрульно-постовой службы регионального МВД. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии власти республики и регионального МВД. Я благодарен главе республики за поддержку наших начинаний. И мы продолжим инновационные разработки и будем развивать Адыгею, в том числе позиционировать её как передовой научный регион», — отметил Торопов.

Он добавил, что очередную партию машин собирают из лучших комплектующих производителей разных стран: Италии, Китая и Румынии.

«У нас давно налажены экспортные связи, поскольку основная деятельность нашего предприятия — производство настенных газовых котлов. Сейчас оно развивается ативными темпами, что, в свою очередь, дает материальную возможность для опытной работы по сборке электромобилей. Сейчас в разработке небольшой грузовой электрический автомобиль, электромопед, электросамокат», — уточнил Торопов.

Он сообщил, что проект только в самом начале, поэтому о массовом коммерческом производстве можно будет говорить после изучения рынка и заинтересованности бизнеса.