В Краснодаре завели уголовные дела на автомеханика, который насмерть сбил мотоциклиста на машине клиента

Портал Юга.ру 9 октября узнал, что полиция Краснодара возбудила два уголовных дела после ДТП, в котором под колесами пьяного водителя погиб мотоциклист

Напомним, около полуночи 8 октября 29-летний житель Краснодара за рулем машины марки Ford не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha. Мотоциклист погиб на месте. По данным портала Юга.ру, погибшим оказался сотрудник краснодарского Mr. Drunke Bar Виген Карапетян, у него остались жена и двое детей.

В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что в машине находились четыре человека — двое мужчин и две женщины. Предположительно, все они были пьяны.

После ДТП мужчины попытались скрыться. Очевидец аварии задержал убегавшего пассажира, а водителя задержал патруль. Выяснилось, что водитель Ford — работник автомастерской, а машина принадлежит клиенту.

По факту ДТП полиция Краснодара накануне вечером возбудила два уголовных дела: по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения) и по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения). Виновник аварии находится под подпиской о невыезде, сообщили 9 октября порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Отметим, что по ч. 4 ст. 264 УК РФ мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы, а по ст. 166 УК РФ — лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.