В Черном море у берега Сочи образовался подводный фонтан

В Сочи туристы 28 сентября засняли на видео необычное природное явление - на поверхности морской воды образовался фонтан

Необычное природное явление наблюдали в районе пляжа «Морская звезда» в Лазаревском районе.

Очевидец, который опубликовал видео в своем инстаграме, отметил, что явление «похоже на Кракена» (морское чудовище), другие интернет-пользователи посчитали, что произошло землетрясение, либо прорвало канализацию.

В Сочинском отделении Русского географического общества порталу Юга.ру прокомментировали аномалию.

«Вероятнее всего, это выброс сероводорода. Опасности для окружающих данное природное явление не представляет», — сообщила представитель отделения РГО.