В Черном море у берега Сочи образовался подводный фонтан
В Сочи туристы 28 сентября засняли на видео необычное природное явление - на поверхности морской воды образовался фонтан
Необычное природное явление наблюдали в районе пляжа «Морская звезда» в Лазаревском районе.
Очевидец, который опубликовал видео в своем инстаграме, отметил, что явление «похоже на Кракена» (морское чудовище), другие интернет-пользователи посчитали, что произошло землетрясение, либо прорвало канализацию.
В Сочинском отделении Русского географического общества порталу Юга.ру прокомментировали аномалию.
«Вероятнее всего, это выброс сероводорода. Опасности для окружающих данное природное явление не представляет», — сообщила представитель отделения РГО.
Как писали Юга.ру, в августе 2011 года в Темрюкском районе наблюдали необычное природное явление — пласты глины и камней поднялись примерно на 5 метров над уровнем Азовского моря, образовав целый полуостров.
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