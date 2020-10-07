Министр курортов Кубани покинула свой пост

В приемной министерства курортов и туризма Кубани порталу Юга.ру 7 октября подтвердили эту информацию. Однако там не сообщили, кто займет место Балаевой, — в министерстве ждут нового назначения.

Портал Юга.ру связался со Светланой Балаевой и она рассказала, что действительно покинула свой пост.

Напомним, Балаева стала министром курортов и туризма Краснодарского края в феврале 2019 года, до этого с марта 2018-го она занимала должность первого замминистра.