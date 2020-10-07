Сбер запустил оплату заказов в Delivery Club бонусами «Спасибо»
Delivery Club продолжил развивать сотрудничество с программой лояльности СберСпасибо
Теперь клиенты Сбера могут оплатить до 50% от стоимости блюд бонусами в приложении Delivery Club. Для этого способом оплаты заказа надо выбрать бонусы СберСпасибо. Один бонус равен одному рублю. После списания бонусов приложение предложит оплатить остальную сумму картой Сбербанка.
На первом этапе услуга будет доступна только пользователям Delivery Club в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Перми. В будущем возможность оплатить заказ бонусами получат пользователи во всех городах присутствия Delivery Club. При использовании промокодов оплата бонусами работать не будет.
«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»:
«Партнерство с крупнейшей компанией по доставке еды Delivery Club — важный этап в развитии нашей программы лояльности. А по обратной связи от клиентов это один из самых ожидаемых сервисов по применению бонусов при оплате заказов. Здорово, что нашим участникам теперь станет вкуснее и сытнее вместе с Delivery Club и СберСпасибо», — сказал гендиректор программы СберСпасибо Андрей Писарев.
«Скоро оплатить свои заказы бонусами смогут жители более чем 200 городов РФ. Delivery Club активно расширяет свою географию, и скоро его клиентов станет еще больше. Введение нового способа оплаты заказа не только даст возможность клиентам Сбера сэкономить, но и привлечет в приложение Delivery Club новых пользователей», — отметил директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.
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