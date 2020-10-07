Сбер запустил оплату заказов в Delivery Club бонусами «Спасибо»

Теперь клиенты Сбера могут оплатить до 50% от стоимости блюд бонусами в приложении Delivery Club. Для этого способом оплаты заказа надо выбрать бонусы СберСпасибо. Один бонус равен одному рублю. После списания бонусов приложение предложит оплатить остальную сумму картой Сбербанка.

На первом этапе услуга будет доступна только пользователям Delivery Club в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Перми. В будущем возможность оплатить заказ бонусами получат пользователи во всех городах присутствия Delivery Club. При использовании промокодов оплата бонусами работать не будет.