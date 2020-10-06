Защитник «Ростова» и нападающий «Динамо» подписали контракт с ФК «Краснодар»
«Краснодар» 6 октября заявил о подписании контрактов с защитником «Ростова» Евгением Черновым и нападающим «Динамо» Евгением Марковым
Трудовое соглашение с 27-летним крайним защитником Евгением Черновым рассчитано на четыре года — до конца сезона 2023/2024, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».
Он родился в Томске, где занимался в школе «Томи». Позже футболист перешел в «Газовик» (сейчас — «Оренбург»), а также играл в «Химике» и «Енисее». В 2016 году Чернов попал в питерский «Зенит», за который сыграл в шести матчах. После этого выступал в ФНЛ в «Зенит-2», откуда его отдали в аренду «Тосно» из Ленинградской области, уточнили RT.
В феврале 2019 года в качестве свободного агента Чернов оказался в «Ростове», где провел 54 матча. В них игрок забил один мяч и сделал четыре голевые передачи, став одним из ключевых игроков команды.
Кроме того, до 31 мая 2022 года «Краснодар» подписал контракт с 26-летним нападающим Евгением Марковым. Спортсмен родился в Санкт-Петербурге и занимался в академии ФК «Зенит». Сначала он начал играть за «Зенит-2», а затем на три года перешел в «Енисей». В сезоне 2015/2016 подписал контракт с «Тосно», а зимой 2018 отправился в «Динамо». Оттуда нападающий на правах аренды перешел в «Рубин».
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⚡ Евгений Чернов подписал долгосрочный контракт с «Краснодаром». 27-летний крайний защитник теперь будет выступать за «быков». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2023/2024 ������������ Евгений Чернов родился 23 октября 1992 года в Томске, где прошёл школу «Томи» с детских возрастов и до главного клуба региона. С 2010 по 2012 годы он выступал за молодёжку сибиряков и успел дебютировать в российской Премьер-лиге. Затем он перешёл на правах в «Газовик» (ныне «Оренбург»), поиграл в Дзержинске за «Химик» и в Красноярске за «Енисей». На возвращение в РПЛ у Чернова ушло более четырёх лет: вернув защитника из красноярской аренды, в «Томи» согласились на переход воспитанника в «Зенит». Один из шести матчей в чемпионате, которые футболист провёл в сезоне 2016/2017, пришёлся на стадион ФК «Краснодар». «Быки» 27 ноября 2016 года обыграли питерцев на последних секундах (2:1), а Евгений Чернов появился на поле в концовке, заменив Юрия Жиркова. В Северной столице нынешний новобранец «горожан» выступал за «Зенит-2» в ФНЛ, а позже был отдан в аренду клубу «Тосно». В феврале 2019 года в качестве свободного агента Евгений Чернов оказался в «Ростове», а в последний день прошлого лета стал героем футбольных новостей, когда помог дончанам победить «Локомотив»: дважды выбив мяч с линии ворот в компенсированное время, защитник стал главным героем 8-го тура в сезоне 19/20. В Ростове-на-Дону Чернов этой осенью отметил два важных для себя события. 24 сентября он дебютировал на международной арене (в Лиге Европы УЕФА), а уже через три дня в Туле забил свой первый гол в Премьер-лиге. На данный момент клуб и футболист уладили формальности по переходу. Контракт заключён на четыре года, до окончания сезона 2023/24.
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⚡⚡ Нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в «Краснодаре» ������ 26-летний центрфорвард подписал с «быками» контракт на два года ������ Евгений Марков родился 7 июля 1994 года в Санкт-Петербурге. Будучи кандидатом в мастера спорта по плаванию, получил футбольное образование в Академии ФК «Зенит». Там он сделал первые шаги в профессиональном футболе, выступая в 2013-м за недавно образованный «Зенит-2». В структуре родного клуба нападающий провёл три года с перерывом на аренду в Красноярск. Марков отметился голом в первой же встрече за «Енисей» в ФНЛ, выйдя на замену. В середине сезона 2015–2016 нападающий подписал полноценный контракт с молодым ленинградским областным клубом «Тосно», став 21 мая 2016 автором своего первого хет-трика в карьере (в ворота «Факела» в Воронеже в Первом дивизионе). Вместе со своей новой командой Евгений Марков прошёл путь до Премьер-лиги, дебютировав в чемпионате 15 июля 2017 года в игре с «Уфой» Уже 25 ноября РПЛ увидела его первый хет-трик на высшем уровне отечественного футбола. Он сразу оказался историческим – самым быстрым в чемпионате России (24 минуты с момента появления на поле). Выйдя на замену в домашней встрече с «Арсеналом», Марков все три мяча отправил в сетку тульских ворот головой. Зимой 2018 года, за полгода до расформирования «Тосно» Марков перешёл в столичное «Динамо». Летом прошлого года нападающий перебрался в «Рубин» на правах аренды. В этом году он отметился голом в концовке прошлого сезона – точный удар форварда принёс казанцам июльскую ничью на поле ЦСКА. Контракт с Евгением Марковым рассчитан до 31 мая 2022 года.
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