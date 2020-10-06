Защитник «Ростова» и нападающий «Динамо» подписали контракт с ФК «Краснодар»

Трудовое соглашение с 27-летним крайним защитником Евгением Черновым рассчитано на четыре года — до конца сезона 2023/2024, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Он родился в Томске, где занимался в школе «Томи». Позже футболист перешел в «Газовик» (сейчас — «Оренбург»), а также играл в «Химике» и «Енисее». В 2016 году Чернов попал в питерский «Зенит», за который сыграл в шести матчах. После этого выступал в ФНЛ в «Зенит-2», откуда его отдали в аренду «Тосно» из Ленинградской области, уточнили RT.

В феврале 2019 года в качестве свободного агента Чернов оказался в «Ростове», где провел 54 матча. В них игрок забил один мяч и сделал четыре голевые передачи, став одним из ключевых игроков команды.