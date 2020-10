Защитник «Ростова» и нападающий «Динамо» подписали контракт с ФК «Краснодар»

View this post on Instagram

⚡ Евгений Чернов подписал долгосрочный контракт с «Краснодаром». 27-летний крайний защитник теперь будет выступать за «быков». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2023/2024 ������������ Евгений Чернов родился 23 октября 1992 года в Томске, где прошёл школу «Томи» с детских возрастов и до главного клуба региона. С 2010 по 2012 годы он выступал за молодёжку сибиряков и успел дебютировать в российской Премьер-лиге. Затем он перешёл на правах в «Газовик» (ныне «Оренбург»), поиграл в Дзержинске за «Химик» и в Красноярске за «Енисей». На возвращение в РПЛ у Чернова ушло более четырёх лет: вернув защитника из красноярской аренды, в «Томи» согласились на переход воспитанника в «Зенит». Один из шести матчей в чемпионате, которые футболист провёл в сезоне 2016/2017, пришёлся на стадион ФК «Краснодар». «Быки» 27 ноября 2016 года обыграли питерцев на последних секундах (2:1), а Евгений Чернов появился на поле в концовке, заменив Юрия Жиркова. В Северной столице нынешний новобранец «горожан» выступал за «Зенит-2» в ФНЛ, а позже был отдан в аренду клубу «Тосно». В феврале 2019 года в качестве свободного агента Евгений Чернов оказался в «Ростове», а в последний день прошлого лета стал героем футбольных новостей, когда помог дончанам победить «Локомотив»: дважды выбив мяч с линии ворот в компенсированное время, защитник стал главным героем 8-го тура в сезоне 19/20. В Ростове-на-Дону Чернов этой осенью отметил два важных для себя события. 24 сентября он дебютировал на международной арене (в Лиге Европы УЕФА), а уже через три дня в Туле забил свой первый гол в Премьер-лиге. На данный момент клуб и футболист уладили формальности по переходу. Контракт заключён на четыре года, до окончания сезона 2023/24.