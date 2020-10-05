Адыгея отметит День республики

Эта дата официально утверждена законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О праздничных днях и памятных датах» и является нерабочим днем. С праздником жителей региона поздравил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, отметив значимость решения об образовании республики.

«Оно открыло перед регионом широкие возможности для всестороннего развития в качестве полноправного субъекта Российской Федерации, позволило задать необходимые параметры наиболее эффективной реализации социально-экономического потенциала Адыгеи, способствовало развитию национальной культуры, укреплению стабильности и согласия в обществе. Убежден, что и в дальнейшем, сохраняя наше единство и сплоченность, мы сможем решить любые задачи социально-экономического развития, сделать Адыгею одним из привлекательных и успешных регионов РФ», — отметил в поздравлении Мурат Кумпилов.

К празднику приурочены разные культурные, образовательные и спортивные мероприятия, которые проходят во всех муниципалитетах. В Майкопе на центральной площади устроили ярмарку. Также в республиканском центре организовали фестиваль «Новые возможности», выставку изделий мастеров народного художественного промысла, презентацию уличной модельной библиотеки, выставку-продажу «Город мастеров». Для разных площадок подготовили праздничную концертную программу.