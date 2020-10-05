Адыгея отметит День республики

Адыгея

Распечатать

5 октября в Адыгее отметят 29-ю годовщину со дня образования республики

Эта дата официально утверждена законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О праздничных днях и памятных датах» и является нерабочим днем. С праздником жителей региона поздравил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, отметив значимость решения об образовании республики. 

«Оно открыло перед регионом широкие возможности для всестороннего развития в качестве полноправного субъекта Российской Федерации, позволило задать необходимые параметры наиболее эффективной реализации социально-экономического потенциала Адыгеи, способствовало развитию национальной культуры, укреплению стабильности и согласия в обществе. Убежден, что и в дальнейшем, сохраняя наше единство и сплоченность, мы сможем решить любые задачи социально-экономического развития, сделать Адыгею одним из привлекательных и успешных регионов РФ», — отметил в поздравлении Мурат Кумпилов.

К празднику приурочены разные культурные, образовательные и спортивные мероприятия, которые проходят во всех муниципалитетах. В Майкопе на центральной площади устроили ярмарку. Также в республиканском центре организовали фестиваль «Новые возможности», выставку изделий мастеров народного художественного промысла, презентацию уличной модельной библиотеки, выставку-продажу «Город мастеров». Для разных площадок подготовили праздничную концертную программу.

Выставки Мурат Кумпилов Праздники Ярмарки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На ж/д станции «Кубань» грабитель с ножом отобрал у инвалида телефон и продал его за 150 рублей
В Сочи скончались два пациента ковид-госпиталя
На сайте мэрии Краснодара запустили раздел для контроля за участниками ярмарок выходного дня
Мэр Краснодара признал, что в городе не хватает машин скорой помощи, и попросил бизнесменов купить «Газели»
На Кубани коронавирусом заразились еще 95 человек, в том числе 22 ребенка
На Кубани супруги похитили 42,5 тысячи литров топлива и заправлялись им полгода

Лента новостей

Статьи Партнерский

Бездушные человейники или уютные поселки

Каким хочет и может стать Краснодар в будущем

Мэр Краснодара признал, что в городе не хватает машин скорой помощи, и попросил бизнесменов купить «Газели»

Статьи

«Краснодар не сможет мгновенно превратиться в Дубай»

Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна

Реклама на портале