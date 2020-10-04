«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в Москве

Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 94:80. После первой четверти вели гости — 25:17. В начале второй «железнодорожники» не смогли сохранить преимущество, и «армейцы» вышли вперед. Однако на перерыв команды ушли при счете 48:48.

В следующем отрезке повели хозяева (74:58), в последней четверти только усилили отрыв — 94:80.

Самым результативным игроком у «Локо» стал Джордан Кроуфорд, он набросал 22 очка. У Алана Уильямса дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

Напомним, 30 сентября «Локо» встретился дома с «Антверп Джайантс» в матче Еврокубка и одержал победу (89:72). Следующая игра у кубанского клуба пройдет 7 октября против «Виртус Болоньи» в Италии.