В выходные на Кубани будет тепло и дождливо

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 3 по 5 октября

В Краснодаре в субботу будет облачно с прояснениями, ночью ожидается небольшой дождь. Утром и в первой половине дня в низинах и у водоемов туман, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-12 °С, днем — 22-24 °С. В целом по краю 3 октября местами небольшие дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до 20-25 °С.

На Черноморском побережье ночью 3 октября местами кратковременный дожь, днем в основном без осадков. Ветер северный и северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 12-17 °С, днем — 21-26 °С.

В воскресенье в предгорных и горных районах дождь с грозой, в понедельник в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит 8-13 °С, в юго-восточных предгорьях — 6-11 °с, а днем — 20-25 °С.

На Черноморском побережье 4 и 5 октября в основном без осадков, местами порывы ветра до 12-17 м/с, в районе Новороссийска до 17-22 м/с. Днем воздух прогреется до 22-27 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.