В Геленджике отдел полиции по вопросам миграции закрыли на карантин

Краснодарский край

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Отдел по вопросам миграции ОМВД Геленджика 1 октября закрыли на карантин из-за коронавируса

В отделе по вопросам миграции ОМВД по Геленджику приостановили прием граждан с 1 по 13 октября. В пресс-службе ведомства связали это с угрозой распространения COVID-19 и сослались на ст. 11 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По вопросам получения паспорта граждан РФ, подачи уведомлений о заключении трудового договора с иностранными гражданами и снятия с регистрационного учета по месту жительства необходимо обратиться в:

  • ОВМ ОП (Восточный район) по адресу: Новороссийск, улица Пролетарская, 12.
  • ОВМ ОП (Приморский район) по адресу: Новороссийск, улица Луначарского, 19;
  • ОВМ ОП (Центральный район) по адресу: Новороссийск, улица Новороссийской Республики, 8;
  • ОВМ ОП (Южный район) по адресу: Новороссийск, улица Куникова, 102.

В случае срочной необходимости получения заграничного паспорта можно обратится в отдел по вопросам миграции УМВД России по Новороссийску на улице Луначарского, 19. Также можно позвонить по телефону: (8617)26-16-43.

Геленджик Карантин Коронавирус Мигранты Полиция

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