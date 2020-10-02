В Геленджике отдел полиции по вопросам миграции закрыли на карантин

В отделе по вопросам миграции ОМВД по Геленджику приостановили прием граждан с 1 по 13 октября. В пресс-службе ведомства связали это с угрозой распространения COVID-19 и сослались на ст. 11 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По вопросам получения паспорта граждан РФ, подачи уведомлений о заключении трудового договора с иностранными гражданами и снятия с регистрационного учета по месту жительства необходимо обратиться в:

ОВМ ОП (Восточный район) по адресу: Новороссийск, улица Пролетарская, 12.

ОВМ ОП (Приморский район) по адресу: Новороссийск, улица Луначарского, 19;

ОВМ ОП (Центральный район) по адресу: Новороссийск, улица Новороссийской Республики, 8;

ОВМ ОП (Южный район) по адресу: Новороссийск, улица Куникова, 102.

В случае срочной необходимости получения заграничного паспорта можно обратится в отдел по вопросам миграции УМВД России по Новороссийску на улице Луначарского, 19. Также можно позвонить по телефону: (8617)26-16-43.