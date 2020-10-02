В Краснодаре на остановках появились листовки с сообщением об утечке ядовитых газов

Полиция 2 октября начала проверку информации о том, что в Краснодаре произошла утечка ядовитых газов оружия массового поражения

Краснодарский паблик «Туподар» накануне опубликовал фотографию объявления, которое висело на остановке общественного транспорта в Карасунском округе. В нем говорилось, что в городе с 26 сентября периодически происходят утечки ядовитых газов зоман, фосген и зарин с постепенным увеличением дозы.

Для защиты людям рекомендовали использовать противогаз. Также в тексты были перечислены места утечек: возле транспортной развязки на Восточном обходе, в районе ТЭЦ, в микрорайонах Дубинка, Юбилейный и Славянский. Резервная точка выбросов якобы находится в одном из домов на улице Тургенева.

«Одновременное автоматическое включение всех зон выброса на полную мощность запрограммировано на 10 октября. Сообщите МЧС», — говорилось в тексте объявления.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что проводится проверка по факту распространения листовок. Устанавливается личность и мотивы того, кто их расклеил.