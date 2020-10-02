На «Госуслугах» убрали функцию подачи документов на замену паспорта в связи со сменой пола

Портал Юга.ру 2 октября узнал, что на портале «Госуслуги» жители России больше не могут подавать документы на замену паспорта в связи со сменой пола

1 октября пользователь твиттера T-Story опубликовал два скриншота со страницы портала, сделанных с разницей в несколько месяцев. На фото видно, что из каталога услуг, связанных с паспортом гражданина РФ, исчез пункт «По причине смены пола». Пользователь обратился к представителю «Госуслуг», который ответил, что услуга более не предоставляется на портале в электронном виде. На вопрос о причине ответа не последовало.

Отметим, что 14 июля сенаторы СФ во главе с Еленой Мизулиной внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменениях в Семейном кодексе РФ. В пресс-службе Мизулиной объяснили, что изменение Семейного кодекса прекратит «практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей».

Авторы законопроекта решили уточнить понятие «пол», предложив указывать пол ребенка на основании медицинского свидетельства о рождении, при этом «в целях проверки обстоятельств», у россиян в ЗАГСе могут потребовать свидетельство о рождении. В случае, если человек по каким-либо причинам изменит пол, это отобразится в записи акта гражданского состояния, а вот внесение изменений в запись акта о рождении будет запрещена. При этом граждан, которые сменили пол до принятия поправок, сенаторы собираются обязать восстановить замененные ими свидетельства о рождении до 1 января 2022 года. Каким способом это будут делать — не уточняется.

Если данный законопроект будет принят, в России трансгендерные люди не смогут ни с кем заключить брак, так как либо по паспорту, либо по свидетельству о рождении он будет считаться однополым. Напомним, сейчас в России не запрещено менять пол и документы по этой причине, поэтому услуга должна быть доступна в офисах МФЦ.