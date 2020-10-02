На выезде из Краснодара произошло ДТП с 4 машинами, есть пострадавший

Очевидцы сообщили о ДТП на Ростовском шоссе в 21:00. Водитель ВАЗ-2103, который двигался в сторону Краснодара, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. От удара отечественную легковушка отлетела и врезалась в Lada Largus и автобус без пассажиров.

В результате ДТП Mercedes перевернулся на бок. Судя по видео, которое опубликовали в инстаграме «Шанхай Музыкальный Краснодар», у ВАЗ-2103 оказалась сильно помята передняя часть.

Как отметил руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко порталу Юга.ру 2 октября, виновника аварии госпитализировали в больницу с различными травмами. Проводится проверка.

Напомним, 1 октября в краевом центре произошла авария с троллейбусом. Пострадали два водителя.