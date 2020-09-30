В Краснодаре провели рейд по выявлению нелегальных мусоровозов

Краснодарский край

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В поселке Индустриальном 29 сентября прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора

В рейде участвовали сотрудники администрации Прикубанского округа, ГИБДД, а также специалисты Росприроднадзора и «Центра Лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО».

«Сегодня мы взяли под контроль въезды и выезды из посёлка Индустриального, остановили 15 грузовых машин», — рассказал первый заместитель главы Прикубанского округа Георгий Антониади.

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Из 15 остановленных грузовиков в 4 был мусор, в основном строительный. Кроме того, специалисты отобрали пробы отходов для проведения лабораторных исследований и определения точного компонентного состава.

В зависимости от результатов исследования будут зависеть санкции к перевозчикам. Им могут выписать протокол об административном нарушении либо возбудить уголовное дело и изъять машину, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, накануне Счетная палата России заявила, что на Кубани к 2022 закончится место для мусора на полигонах. Также стало известно, что мусоросортировочный комплекс на хуторе Копанском под Краснодаром не справляется с объемами отходов.

Краснодар Мусор

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