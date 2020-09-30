В Краснодаре трамваи встали на улице Московской

Обрыв сети произошел на пересечении улиц Московской и Краснофлотской, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ. Однако там не уточнили, когда случилась авария и как долго планируют ее устранять.

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» ранее сообщали об остановке трамваев в обе стороны из-за ДТП возле остановки «Городской сад». Позже очевидцы рассказали, что возле КубГТУ на улице Московской обрыв провода.