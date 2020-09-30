В Крымском ковид-госпитале умер мужчина с коронавирусом
Оперштаб Краснодарского края 30 сентября рассказал подробности об умершем от коронавируса пациенте
Напомним, за последние сутки на Кубани зафиксировали 99 новых случаев коронавируса и один летальный исход. Как позже уточнили в региональном оперштабе, пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Крымском районе.
В Крымской ЦРБ умер 61-летний мужчина. Он заболел в середине сентября и был госпитализирован в медучреждение с двусторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Медики подключили пациента к ИВЛ, однако спасти его не удалось.
Как отметили в краевом минздраве, мужчина имел ряд заболеваний: острую почечную недостаточность и гипертонию.
Всего к 30 сентября оперштаб Кубани сообщил о 13 тыс. 987 случаях коронавируса в регионе. За время пандемии скончались 278 пациентов, еще 29 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 — на ЭКМО.
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