На Кубани в 2020 году пропали без вести 356 человек

Краснодарский край

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29 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о количестве пропавших в регионе

С начала 2020 года в Краснодарском крае пропали 356 человек. 72 из них — дети. 

«К сожалению, не всех удается своевременно найти», — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

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Сейчас в регионе действует всероссийская организация по поиску людей «Лиза Алерт». Также в пресс-службы администрации края сообщили 29 сентября, что в Сочи, а затем и в Краснодаре планируется открыть филиалы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Кроме того, на Кубани действует около 20 добровольных отрядов. Однако проблема заключается в том, что все организации действуют разрозненно и имеют свои системы поиска.

Напомним, в июле поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в 2020 году на пляжах Кубани стало теряться больше детей.

Дети Общественные организации Пропавшие без вести

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