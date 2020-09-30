На Кубани в 2020 году пропали без вести 356 человек

С начала 2020 года в Краснодарском крае пропали 356 человек. 72 из них — дети.

Сейчас в регионе действует всероссийская организация по поиску людей «Лиза Алерт». Также в пресс-службы администрации края сообщили 29 сентября, что в Сочи, а затем и в Краснодаре планируется открыть филиалы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Кроме того, на Кубани действует около 20 добровольных отрядов. Однако проблема заключается в том, что все организации действуют разрозненно и имеют свои системы поиска.

Напомним, в июле поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в 2020 году на пляжах Кубани стало теряться больше детей.