На Кубани нашли тело 13-летнего мальчика
29 сентября в следственном комитете сообщили о гибели ребенка в Краснодарском крае
Ранее об исчезновении подростка рассказали в организации «Лиза Алерт». 25 сентября он вышел из дома на секцию в станице Кавказской и не вернулся.
29 сентября стало известно, что несовершеннолетний погиб.
«Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю устанавливаются все обстоятельства гибели мальчика», — сказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, 21 сентября в Красноармейском районе пропал 15-летний мальчик. По факту исчезновения начали доследственную проверку.
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