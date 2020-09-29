На Кубани нашли тело 13-летнего мальчика

Краснодарский край

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29 сентября в следственном комитете сообщили о гибели ребенка в Краснодарском крае

Ранее об исчезновении подростка рассказали в организации «Лиза Алерт». 25 сентября он вышел из дома на секцию в станице Кавказской и не вернулся.

29 сентября стало известно, что несовершеннолетний погиб.

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«Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю устанавливаются все обстоятельства гибели мальчика», — сказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 21 сентября в Красноармейском районе пропал 15-летний мальчик. По факту исчезновения начали доследственную проверку.

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