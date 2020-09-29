На Кубани нашли тело 13-летнего мальчика

Ранее об исчезновении подростка рассказали в организации «Лиза Алерт» . 25 сентября он вышел из дома на секцию в станице Кавказской и не вернулся.

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