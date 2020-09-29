В Анапе завели дело на мужчину, который украл спасательный жилет из самолета
Краснодарский край Анастасия Щеглова
29 сентября в полиции Анапы рассказали о краже на борту одного из рейсов, прилетевших в город
56-летний мужчина собирался лететь в Москву из Анапы. Во время предполетного досмотра у него в багаже обнаружили спасательный жилет.
Выяснилось, что на курорт мужчина прилетел из Домодедово. Во время полета он похитил с борта аварийно-спасательный жилет.
В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте 29 сентября.
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