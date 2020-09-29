В Адыгее осудили двух жителей Томска, которые украли 1,5 млн рублей у своего бывшего работодателя

В Адыгее осудили на 10 и 11 лет двух жителей Томской области за ограбление своего бывшего работодателя

Зимой 2017 года 34-летний руководитель коммерческой фирмы из Тахтамукайского района Адыгеи обратился в полицию и сообщил, что при выходе из офиса на него напали двое неизвестных.

Он рассказал, что мужчины применили баллончик со слезоточивым газом и отобрали у него сумку, в которой было 1,5 млн рублей, принадлежащих организации.

«По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования собраны неопровержимые доказательства причастности данных лиц к инкриминируемому деянию», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Грабителями оказались 50-летний житель Томска и его 30-летний напарник. Выяснилось, что руководитель коммерческой фирмы из Тахтамукайского района являлся их бывшим работодателем.

В настоящее время суд признал мужчин виновными и приговорил к 10 и 11 годам колонии строгого режима.