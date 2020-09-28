Выпускники «Школы молодого предпринимателя» посетили очный мастер-класс по продажам

Выпускники десятого потока, пройдя онлайн-курс «Школы», теперь получают практические знания в конкретной теме. Организаторы уверены, что онлайн-формат дает доступ к ценной информации максимальному количеству жителей региона. В свою очередь, формат мастер-класса позволяет спрашивать эксперта. Организаторы видят преимущество и в разборе конкретных кейсов участников.

Выступление состоялось в краснодарском Инновационном центре на Северной, 405. Мероприятие организовал краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

«Школа абсолютно бесплатная. Хотелось бы подчеркнуть, что бесплатно —не значит, что у нас не очень хорошее качество. Это государственная поддержка. Это работа большой команды, причем исходя из всего опыта, что наши школы прошли в оффлайн режиме», — высказалась заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Ольга Лукашева.

Скоро выпускники «Школы» смогут на 2 месяца получить в наставники для своего бизнеса эксперта подобного уровня. Для участия в проекте «Наставничество» нужно пройти конкурс бизнес-идей. Заявки на участие в нем принимаются онлайн на сайте проекта.

«Можно поучаствовать в конкурса бизнес-идеи и получить вот такого наставника как наш сегодняшний спикер, который занимался стартапами, запускал их в жизнь, реализовывал, сталкивался с трудностями. Их преодолеть проще под наставничеством такого опытного предпринимателя», — заключила Лукашева.