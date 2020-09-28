На Кубани умерла 59-летняя женщина с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 28 сентября рассказал подробности 273-го летального случая от коронавируса, зафиксированного с начала пандемии в регионе

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировали 96 новых случаев COVID-19 и один летальный исход. Как позже уточнили в оперштабе Краснодарского края, летальный случай был зафиксирован в Тихорецком районе.

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В Тихорецкой центральной районной больнице умерла 59-летняя жительница Кавказского района. Женщина заболела в начале сентября, ее госпитализировали в ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 подтвердил наличие вируса.

Из-за ухудшения самочувствия женщину подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. По данным регионального оперштаба, у больной также был ряд заболеваний: гипертония, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет.

Всего к 28 сентября в Краснодарском крае коронавирусом заразились 13 тыс. 790 человек. Из больниц с выздоровлением за все время врачи выписали 10 тыс. 443 человека. Еще 273 пациента спасти не удалось.

Здравоохранение Кавказский район Коронавирус Медицина смерть Тихорецкий район Эпидемии

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