На Кубани умерла 59-летняя женщина с коронавирусом

Оперштаб Кубани 28 сентября рассказал подробности 273-го летального случая от коронавируса, зафиксированного с начала пандемии в регионе

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировали 96 новых случаев COVID-19 и один летальный исход. Как позже уточнили в оперштабе Краснодарского края, летальный случай был зафиксирован в Тихорецком районе.

В Тихорецкой центральной районной больнице умерла 59-летняя жительница Кавказского района. Женщина заболела в начале сентября, ее госпитализировали в ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 подтвердил наличие вируса.

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Из-за ухудшения самочувствия женщину подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. По данным регионального оперштаба, у больной также был ряд заболеваний: гипертония, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет.