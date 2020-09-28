Фанагорийская археологическая экспедиция завершила 17-й полевой сезон

Несмотря на то, что сезон пришелся на период карантина, в 2020 году Фанагория подарила исследователям несколько ценных находок, а студентам — дистанционные курсы по археологии.

За сезон было найдено девять золотых византийских монет VI-XI веков, в том числе и крайне редкая — солид императора Юстиниана I. До сих пор ученым была известна всего одна подобная монета. Обнаруженные монеты свидетельствуют о тесных экономических и культурных связях между Фанагорией и Византией. Некоторые из монет обрезаны по окружности — это делали недобросовестные чиновники и купцы, которые переплавляли часть золота в слитки.