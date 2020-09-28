Фанагорийская археологическая экспедиция завершила 17-й полевой сезон
28 сентября фонд «Вольное дело», основанный Олегом Дерипаска, и Институт археологии РАН подвели итоги 17-го полевого сезона Фанагорийской археологической экспедиции
Несмотря на то, что сезон пришелся на период карантина, в 2020 году Фанагория подарила исследователям несколько ценных находок, а студентам — дистанционные курсы по археологии.
За сезон было найдено девять золотых византийских монет VI-XI веков, в том числе и крайне редкая — солид императора Юстиниана I. До сих пор ученым была известна всего одна подобная монета. Обнаруженные монеты свидетельствуют о тесных экономических и культурных связях между Фанагорией и Византией. Некоторые из монет обрезаны по окружности — это делали недобросовестные чиновники и купцы, которые переплавляли часть золота в слитки.
Меот и до:
В начале лета специалисты экспедиции обнаружили также медную монету — бешлык Крымского ханства. На ее лицевой стороне написано «Хан Шахин Гирай», а на оборотной — «Чеканено в Бахчисарае 1191 года» (1779 год по григорианскому календарю). Эта находка напоминает о присоединении Крыма, Кубани и Тамани к Российской империи в конце XVIII века. Шахин Гирай — последний крымский хан, отрекшийся от престола и живший в ссылке в Тамани. Воины Гирая ходили на Кубань по древней Фанагорийской дороге вместе с Фанагорийским полком Суворова. Кто-то из них и обронил монету, найденную археологами.
В 2020 году полевой сезон Фанагорийской экспедиции пришелся на пандемию, поэтому впервые за много лет студенты не участвовали в раскопках. Но они проходили практику дистанционно — Фанагорийская экспедиция провела онлайн-курс подготовки молодых специалистов в области античной истории и археологии. Курс включал прямые трансляции с раскопок, лекции по археологии и смежным дисциплинам и задания, связанные с анализом историко-археологических источников.
Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН ведет археологические раскопки на территории историко-археологического музея-заповедника «Фанагория». С 2004 года раскопки ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». В 2014 году на территории раскопок создан государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория». Находки из курганов древнегреческого полиса хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран.