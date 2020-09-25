В Адыгейске женщина погибла при пожаре в частном доме

Адыгея

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В Адыгейске 24 сентября сгорел частный дом. Есть жертва

«Пожар в доме произошел в первой половине дня. В ликвидации возгорания были задействованы пять пожарных и две единицы техники. При тушении дома было обнаружено тело женщины. К сожалению, спасти ее не удалось», — рассказали порталу Юга.ру в ГУ МЧС по Адыгее.

В ведомстве уточнили, что погибшей оказалась 72-летняя местная жительница.

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На месте происшествия работают дознаватели. Специалисты устанавливают причину возгорания. Рассматривается несколько версий: неосторожное обращение с огнем или неисправность печного отопления, которое использовалось с применением газового оборудования.

Ранее Юга.ру писали, что в середине сентября в станице Новопокровской произошел пожар в сарае, в котором погибла пятилетняя девочка.

МЧС Пожары смерть

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