В Адыгейске женщина погибла при пожаре в частном доме
В Адыгейске 24 сентября сгорел частный дом. Есть жертва
«Пожар в доме произошел в первой половине дня. В ликвидации возгорания были задействованы пять пожарных и две единицы техники. При тушении дома было обнаружено тело женщины. К сожалению, спасти ее не удалось», — рассказали порталу Юга.ру в ГУ МЧС по Адыгее.
В ведомстве уточнили, что погибшей оказалась 72-летняя местная жительница.
На месте происшествия работают дознаватели. Специалисты устанавливают причину возгорания. Рассматривается несколько версий: неосторожное обращение с огнем или неисправность печного отопления, которое использовалось с применением газового оборудования.
Ранее Юга.ру писали, что в середине сентября в станице Новопокровской произошел пожар в сарае, в котором погибла пятилетняя девочка.