В Адыгейске женщина погибла при пожаре в частном доме

«Пожар в доме произошел в первой половине дня. В ликвидации возгорания были задействованы пять пожарных и две единицы техники. При тушении дома было обнаружено тело женщины. К сожалению, спасти ее не удалось», — рассказали порталу Юга.ру в ГУ МЧС по Адыгее.

В ведомстве уточнили, что погибшей оказалась 72-летняя местная жительница.