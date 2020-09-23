В Краснодаре на трех улицах временно ограничат движение машин

В Краснодаре на трех улицах с 23 сентября ограничат движение транспорта для строительства газопроводов и канализации

На участке улицы 1-го Мая возле дома № 222 построят водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию. Из-за этого там поочередно могут ограничивать движение по одной из полос проезжей части. Работы планируют провести с 23 сентября по 31 октября.

На участке улицы Фрунзе напротив дома № 141 в Западном округе подрядная организация планирует построить газопровод. Движение могут ограничивать по одной из полос. Работы будут проводить с 23 сентября по 14 октября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По улице Уральской на пересечении с улицей Дежнева в Карасунском округе подрядная организация также построит газопровод. Движение транспорта могут ограничивать по одной из полос по улице Уральской, в районе пересечения с Дежнева по направлению из центра города. Работы планируют провести с 23 сентября по 1 ноября.

«Непосредственно на проезжей части работы будут проходить по выходным дням и ночью — в это время движение может быть затруднено», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.