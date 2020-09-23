В Анапе мужчина погиб и женщина пострадала, попав под мотоцикл

Происшествие случилось на 4-м км подъезда к Анапе. По предварительным данным, 32-летний мужчина на мотоцикле Suzuki R1300 сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте. На одежде обоих пешеходов не было светоотражающих элементов.

В результате аварии погиб 56-летний мужчина, попавший под мотоцикл. Его 40-летнюю спутницу госпитализировали с травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 19 сентября в станице Старокорсунской под Краснодаром полицейский насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. Сотрудника уволили из органов МВД и взяли под стражу на два месяца.