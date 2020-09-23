В Анапе мужчина погиб и женщина пострадала, попав под мотоцикл

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 22 сентября под Анапой произошло смертельное ДТП

Происшествие случилось на 4-м км подъезда к Анапе. По предварительным данным, 32-летний мужчина на мотоцикле Suzuki R1300 сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте. На одежде обоих пешеходов не было светоотражающих элементов.

В результате аварии погиб 56-летний мужчина, попавший под мотоцикл. Его 40-летнюю спутницу госпитализировали с травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 19 сентября в станице Старокорсунской под Краснодаром полицейский насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу. Сотрудника уволили из органов МВД и взяли под стражу на два месяца.

Анапа ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Игрок «Краснодара» Классон рассказал о мечтах и подготовке к Лиге чемпионов
Земли краснодарского «Сафари-парка» вернут городу
В Краснодаре двух «граждан СССР» арестовали по делу о заказном убийстве главы религиозной общины
Сотрудника администрации Сочи обвинили в получении взятки
В Анапе мужчина погиб и женщина пострадала, попав под мотоцикл
Пять человек с коронавирусом скончались на Кубани, четыре из них — в Сочи

Лента новостей

Статьи

Удовольствие без лишних калорий. ПП-десерты с рецептами

Статьи

Ветхость не препятствие

Зачем реставрировать старинные дома в центре Краснодара

Статьи Партнерский

Малое дело с большой поддержкой

Интервью с директором Фонда развития бизнеса Еленой Пистуновой

Реклама на портале