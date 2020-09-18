В Краснодаре пройдет Российский ресторанный фестиваль

Краснодар примет Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который будет проходить с 20 сентября по 10 октября

«Цель фестиваля прежняя — познакомить жителей крупнейших городов с лучшими ресторанами и дать отличную идею для путешествия по России. Например, можно отправиться в соседние Сочи или Ростов-на-Дону, где локальные заведения также подадут эксклюзивные наборы блюд, а можно оценить колорит Боровичей в Новгородской области, Казани или во время отпуска посетить заведения Ялты и Севастополя», — рассказали организаторы фестиваля.

В этом году событие отметит пятый день рождения. Одновременно с шефами Краснодара ведущие кулинары из 35 городов России представят сеты по фиксированным ценам — 790, 990 или 1490 рублей.

В Краснодаре участие подтвердили 19 ресторанов. В первый раз в РРФ примет участие компания «Чоткие рестораны», в которую входят заведения «Чо-Чо», «Катенька-Катюша» и «Птичка-Невеличка», а также два ресторана «Рис», работающие в обновленной концепции. В сети «Мадьяр Collection» сеты будут поданы сразу в пяти ресторанах: Gray Goose cafe, «Джимми Чу», WokCafe, «Пиноккио Djan» и «Томми Lee».

Шеф-повар Андрей Матюха приготовит сеты в своих ресторанах «The Печь» и «Угли-Угли». Заведения Тахира Холикбердиева Mr.Drunke Bar, Bikini и «Скотина» также вновь примут участие в Российском ресторанном фестивале.

Помимо основного сета, будет действовать десертный сет Cafe Courvoisier: дегустационная порция коньяка Courvoisier VSOP (25 мл), эспрессо и десерт. Сладкое дополнение должно быть создано на основе кофе или шоколада. Стоимость такого специального предложения в краснодарских ресторанах составит от 390 до 590 рублей.

Партнером РРФ в этом году выступил сервис «Яндекс.Карты»: в мобильном приложении и на сайте в карточке ресторана появится поле с информацией об участии организации в фестивале и специальная иконка, чтобы все пользователи сервиса — а это 45 млн человек по всей стране — смогли найти ближайшее заведение с фестивальными сетами.

Полный список участников в Краснодаре и других городах РФ можно найти на официальном сайте РРФ, а также в приложении «Яндекс.Карты».