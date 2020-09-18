Пятилетняя девочка погибла при пожаре в сарае на Кубани

Днем 12 сентября женщина с пятилетней дочерью была в гостях у бабушки на улице Ленина в станице Новопокровской. Ребенок зашел в сарай, где лежало сено. В какой-то момент оно загорелось и девочка получила ожоги разной степени тяжести. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

Следователи начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина пожара. Также изучаются условия воспитания ребенка: следователи дадут оценку действиям родителей, сообщили 18 сентябня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.