Пятилетняя девочка погибла при пожаре в сарае на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Новопокровском районе 12 сентября в сгоревшем сарае погиб ребенок
Днем 12 сентября женщина с пятилетней дочерью была в гостях у бабушки на улице Ленина в станице Новопокровской. Ребенок зашел в сарай, где лежало сено. В какой-то момент оно загорелось и девочка получила ожоги разной степени тяжести. Ее доставили в больницу, где она скончалась.
Следователи начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина пожара. Также изучаются условия воспитания ребенка: следователи дадут оценку действиям родителей, сообщили 18 сентябня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в сентябре в Каневском районе произошел пожар, в котором 14-летняя девочка спасла двух своих братьев.