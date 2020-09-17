Краснодар безвозмездно получил более 1 га земли для строительства детсада

Мэрия Краснодара планирует построить еще один детский сад в Прикубанском округе

Участок площадью 1,2 га находится в районе поселка Российского и улицы Милютинской. Его в собственность муниципалитета безвозмездно передал один из застройщиков города. Договор о передаче участка уже сдали на государственную регистрацию в Росреестр. Территория перейдет в муниципальную собственность через девять дней после подписания соглашения.

На переданной муниципалитету территории в 1,2 га планируют построить большой детский сад ориентировочно на 350 мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.