Краснодар безвозмездно получил более 1 га земли для строительства детсада
Мэрия Краснодара планирует построить еще один детский сад в Прикубанском округе
Участок площадью 1,2 га находится в районе поселка Российского и улицы Милютинской. Его в собственность муниципалитета безвозмездно передал один из застройщиков города. Договор о передаче участка уже сдали на государственную регистрацию в Росреестр. Территория перейдет в муниципальную собственность через девять дней после подписания соглашения.
На переданной муниципалитету территории в 1,2 га планируют построить большой детский сад ориентировочно на 350 мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, застройщики ранее уже передавали муниципалитету земельные участки с подведенными коммуникациями. Школы и сады на них строят за счет федеральных и краевых бюджетов. Одним из примеров такой работы стала школа на улице Красных Партизан, которую открыли в сентябре.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в начале 2021 года начнет работать детский сад на улице Калинина.
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