В «Губернском» сдан 32 литер с королевством кривых зеркал во дворе
В микрорайоне «Губернский» клиенты получили ключи от 153 квартир сданного дома
Застройщик сдал новый дом досрочно — на 4 месяца раньше графика. В шаговой доступности у жителей 32 литера — важные соцобъекты. Рядом с домом расположена большая современная школа, два детских сада с ясельными группами. Здесь же есть прогулочные аллеи, спортплощадки и подземный паркинг. Во дворе — детские зоны и новый для микрорайона игровой элемент — королевство кривых зеркал.
ГК «ЮгСтройИнвест» в каждом новом литере использует актуальные архитектурные подходы. Так и здесь, в холлах применены дизайнерские решения, а квартиры сдаются в предчистовой отделке.
«Вот уже 17 лет ГК “ЮгСтройИнвест” возводит современные комфортные микрорайоны. В каждом из них еще на этапе проектирования мы стремимся учесть пожелания будущих жителей. В “Губернском” построили школу и два детсада, обустроили места для спорта и семейного отдыха. Сегодня вместе с новым домом мы сдаем и благоустроенную придомовую территорию, где будет комфортно проводить время как детям, так и взрослым», — сказал директор «ЮгСтройИнвест Кубань» Алексей Павлов.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимает 3 место в РФ по объему ввода жилья в эксплуатацию. За 17 лет работы в Ставрополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре возведено более 3,9 млн кв. метров жилья, 13 детсадов и 4 школы. В Краснодаре застройщик возводит микрорайон «Губернский», а летом 2020-го начал строительство нового семейного квартала «Достояние». Микрорайон располагается в районе Ближнего Западного обхода, где вместе с жилыми домами «ЮгСтройИнвест» начнет строить школу на 1550 мест и трех детсада с ясельными группами по 300 мест.
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