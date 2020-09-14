В «Губернском» сдан 32 литер с королевством кривых зеркал во дворе

Застройщик сдал новый дом досрочно — на 4 месяца раньше графика. В шаговой доступности у жителей 32 литера — важные соцобъекты. Рядом с домом расположена большая современная школа, два детских сада с ясельными группами. Здесь же есть прогулочные аллеи, спортплощадки и подземный паркинг. Во дворе — детские зоны и новый для микрорайона игровой элемент — королевство кривых зеркал.

ГК «ЮгСтройИнвест» в каждом новом литере использует актуальные архитектурные подходы. Так и здесь, в холлах применены дизайнерские решения, а квартиры сдаются в предчистовой отделке.