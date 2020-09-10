В Сочи подросток на роликах попал под машину

В Адлерском районе Сочи 9 сентября произошла автомобильная авария, в которой пострадал 12-летний мальчик

ДТП случилось в краснополянском поселке Эстасадок в 18:15. Машина сбила ребенка на улице Горная карусель возле дома № 4.

По предварительным данным, водитель Hоnda выезжал с автостоянки, когда перед ним выехал 12-летний мальчик на роликах. Водитель не заметил подростка из-за клумбы.

«С места ДТП школьник был госпитализирован. Его увезла скорая помощь», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.