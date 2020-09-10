В Сочи подросток на роликах попал под машину

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 9 сентября произошла автомобильная авария, в которой пострадал 12-летний мальчик

ДТП случилось в краснополянском поселке Эстасадок в 18:15. Машина сбила ребенка на улице Горная карусель возле дома № 4.

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По предварительным данным, водитель Hоnda выезжал с автостоянки, когда перед ним выехал 12-летний мальчик на роликах. Водитель не заметил подростка из-за клумбы.

«С места ДТП школьник был госпитализирован. Его увезла скорая помощь», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее Юга.ру писали о другом ДТП, которое произошло летом в Красной Поляне. При столкновении двух машин в горах Сочи пострадали три ребенка и двое взрослых.

Дети ДТП Сочи

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