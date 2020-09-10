В Сочи подросток на роликах попал под машину
В Адлерском районе Сочи 9 сентября произошла автомобильная авария, в которой пострадал 12-летний мальчик
ДТП случилось в краснополянском поселке Эстасадок в 18:15. Машина сбила ребенка на улице Горная карусель возле дома № 4.
По предварительным данным, водитель Hоnda выезжал с автостоянки, когда перед ним выехал 12-летний мальчик на роликах. Водитель не заметил подростка из-за клумбы.
«С места ДТП школьник был госпитализирован. Его увезла скорая помощь», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Ранее Юга.ру писали о другом ДТП, которое произошло летом в Красной Поляне. При столкновении двух машин в горах Сочи пострадали три ребенка и двое взрослых.