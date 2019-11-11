В Сочи водитель сбил 10-летнего скейтера

Краснодарский край

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В Сочи 10 ноября водитель сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на скейте

Авария произошла в 16:15 на улице Параллельной, 9. По предварительным данным, 47-летний водитель за рулем автомобиля Ford Mondeo двигался по закрытой внутридворовой территории. Девочка на скейте ехала навстречу по проезжей части, когда ее сбила машина. Ребенка доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как писали Юга.ру, в 2017 году в Нальчике служебный автомобиль ФСБ насмерть сбил шестилетнего скейтера. Кроме того, в тот же день в Сочи произошла еще одна авария — на пешеходном переходе насмерть сбили велосипедиста.

Дети ДТП Сочи

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