В Сочи водитель сбил 10-летнего скейтера
В Сочи 10 ноября водитель сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на скейте
Авария произошла в 16:15 на улице Параллельной, 9. По предварительным данным, 47-летний водитель за рулем автомобиля Ford Mondeo двигался по закрытой внутридворовой территории. Девочка на скейте ехала навстречу по проезжей части, когда ее сбила машина. Ребенка доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как писали Юга.ру, в 2017 году в Нальчике служебный автомобиль ФСБ насмерть сбил шестилетнего скейтера. Кроме того, в тот же день в Сочи произошла еще одна авария — на пешеходном переходе насмерть сбили велосипедиста.
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