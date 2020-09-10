Оперштаб Кубани сообщил о 87 новых случаях COVID-19 и 3 летальных исходах

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 10 сентября коронавирус, по официальным данным, выявили у 12 тыс. 107 человек, из них 808 заболевших — дети

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 5 тыс. 363 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT, только у 24,3% болезнь протекала без клинических проявлений. По всей стране скончались 128 пациентов с COVID-19, а 5 тыс. 915 человек выздоровели.

Лидерами по числу инфицированных традиционно стали Москва (+695), Санкт-Петербург (+215) и Московская область (+169).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация развивается так: Ростовская область — 155, Ставропольский край — 129, Краснодарский край — 87, Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 64, Крым — 52, Кабардино-Балкария — 35, Ингушетия — 34, Северная Осетия — 26, Адыгея — 20, Чечня — 5, Севастополь — 1.

Всего за время пандемии в России COVID-19, по официальным данным, выявили у 1 млн 46 тыс. 370 человек, из которых 18 ты. 263 умерли, а 862 тыс. 373 были выписаны с выздоровлением.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, 87 новых случаев коронавируса выявили в 30 муниципалитетах. Среди заболевших 47 женщин и 40 мужчин в возрасте до 82 лет. Также COVID-19 подтвердился у пятерых детей в возрасте от 7 месяцев до 17 лет.

Статистика новых случаев по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 29;
  • в Северском районе — 6;
  • в Сочи — 5;
  • в Кущевском, Белореченском, Усть-Лабинском, Динском, Курганинском районах и Армавире — по 3;
  • в Туапсинском, Выселковском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Абинском, Крыловском районах и Горячем Ключе — по 2;
  • в Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Тбилисском, Гулькевичском, Красноармейском, Мостовском, Крымском, Лабинском, Павловском, Брюховецком, Калининском районах и Новороссийске — по 1.

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За весь период к кубанским медикам с подозрением на коронавирус обратились 39 тыс. 338 человек. Из них с неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 3 тыс. 856 пациентов, а в поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 238 человек.

За время пандемии лаборатории Кубани провели 896 тыс. 91 исследование на COVID-19 (+8 тыс. 619 за последние сутки). Диагноз подтвердился у 12 тыс. 107 человек, из них 808 детей. При этом 9 тыс. 743 пациента уже выздоровели (+47 за сутки), а 205 заболевших скончались (+3 за последние сутки). Еще 37 пациентов находятся в тяжялом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.

Показатель заболеваемости коронавирусом достиг 213,3 случаев на 100 тыс. населения.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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