СК отказался заводить дело после смерти чеченки Мадины Умаевой. Ранее ее мать извинилась перед Кадыровым за версию об убийстве дочери

Напомним, 12 июня в Гудермесе нашли тело 23-летней многодетной Мадины Умаевой. Девушку похоронили ночью, хотя это не принято в регионе.

Муж и свекровь заявили журналистам, что девушка упала с лестницы из-за эпилептического припадка и после этого умерла. В это же время в мессенджерах среди местных жителей стало распространяться сообщение, записанное якобы матерью девушки Хутмат Давлетмирзаевой. В нем утверждалось, что девушку убил ее муж Висхаджи Хамидов после ссоры.

Следственный комитет начал проверку происшествия, а член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что о версии убийства матери умершей рассказали по телефону «доброжелатели». Тело Умаевой эксгумировали. Мать умершей сообщила, что увидела на теле дочери шрам и кровь, а также опровергла слова о том, что у ее дочери была эпилепсия. Также она заявляла, что ранее Мадина приезжала домой от мужа со следами избиений.