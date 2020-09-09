СК отказался заводить дело после смерти чеченки Мадины Умаевой. Ранее ее мать извинилась перед Кадыровым за версию об убийстве дочери
9 сентября стало известно, что следственный комитет Чечни отказался заводить уголовное дело после резонансного случая смерти Мадины Умаевой
Напомним, 12 июня в Гудермесе нашли тело 23-летней многодетной Мадины Умаевой. Девушку похоронили ночью, хотя это не принято в регионе.
Муж и свекровь заявили журналистам, что девушка упала с лестницы из-за эпилептического припадка и после этого умерла. В это же время в мессенджерах среди местных жителей стало распространяться сообщение, записанное якобы матерью девушки Хутмат Давлетмирзаевой. В нем утверждалось, что девушку убил ее муж Висхаджи Хамидов после ссоры.
Следственный комитет начал проверку происшествия, а член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что о версии убийства матери умершей рассказали по телефону «доброжелатели». Тело Умаевой эксгумировали. Мать умершей сообщила, что увидела на теле дочери шрам и кровь, а также опровергла слова о том, что у ее дочери была эпилепсия. Также она заявляла, что ранее Мадина приезжала домой от мужа со следами избиений.
Читайте также:
Позже чеченский следком сообщил, что не нашел следы насильственной смерти на теле девушки. В деле пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе встречи с ним дядя девушки и ее мать извинились перед Кадыровым и сказали, что были ли не правы. Кроме того, в разговоре с сестрой умершей глава республики заявлял, что в замужестве случается, что «муж побивает».
9 сентября стало известно, что следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Мадины Умаевой. Об этом «МБХ медиа» сообщили в «Правовой инициативе» (организация считается иностранным агентом в России).