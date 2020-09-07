Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

Пропавшие накануне в горах Сочи туристы вышли на связь, спасатели установили их местоположение

Как писали Юга.ру, утром 6 сентября трое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет направились к озеру в районе вершины Роза Пик на высоте 2 тыс. 320 м над уровнем моря и к ночи не вышли на связь . Не зарегистированная тургруппа под руководством 36-летнего мужчин и двух сопровождающих в возрасте 20 и 21 года прибыла в Сочи из Твери. Все они являются учащимися и работниками тверской спортивной школы по лыжному спорту.

Сообщение о пропаже туристов поступило дежурному в 23:25. Всю ночь проводились поисково-спасательные работы, маркированные маршруты и берега озер на курорте «Роза-Хутор» были обследованные спасателями. Был развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Скрыльникова и главы Сочи Алексея Копайгородского.

К поискам привлекли конно-кинологический расчет МЧС России на 5 лошадях, вертолет МИ-8, 198 человек и 18 единиц техники.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» порталу Юга.ру сообщили, что спасатели Роза Хутор тщательно исследовали территорию курорта как один из возможных маршрутов, где предположительно могла оказаться разыскиваемая группа туристов.