Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
Пропавшие накануне в горах Сочи туристы вышли на связь, спасатели установили их местоположение
Как писали Юга.ру, утром 6 сентября трое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет направились к озеру в районе вершины Роза Пик на высоте 2 тыс. 320 м над уровнем моря и к ночи не вышли на связь. Не зарегистированная тургруппа под руководством 36-летнего мужчин и двух сопровождающих в возрасте 20 и 21 года прибыла в Сочи из Твери. Все они являются учащимися и работниками тверской спортивной школы по лыжному спорту.
Сообщение о пропаже туристов поступило дежурному в 23:25. Всю ночь проводились поисково-спасательные работы, маркированные маршруты и берега озер на курорте «Роза-Хутор» были обследованные спасателями. Был развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Скрыльникова и главы Сочи Алексея Копайгородского.
К поискам привлекли конно-кинологический расчет МЧС России на 5 лошадях, вертолет МИ-8, 198 человек и 18 единиц техники.
В пресс-службе курорта «Роза Хутор» порталу Юга.ру сообщили, что спасатели Роза Хутор тщательно исследовали территорию курорта как один из возможных маршрутов, где предположительно могла оказаться разыскиваемая группа туристов.
Следственный отдел по Адлерскому району начал доследственную проверку по факту пропажи туристов, также проверку начала краевая прокуратура.
«В ходе проверки будет дана оценка организации отдыха и оздоровления детей, а также исполнению требований законодательства при проведении туристических маршрутов», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В 10:50 старший группы вышел на связь со спасателями, поисковые группы направлены в район их дислокации — туристы находятся на горе Ачишхо в 8 км от Красной Поляны на высоте около 2 тыс. м. над уровнем моря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.