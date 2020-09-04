Жена чиновника из Кущевского района и его коллега получали соцвыплаты по фальшивым документам

Замглавы станицы Кущевской и жене главы станицы государство несколько лет платило пособие по инвалидности, хотя инвалидами они не были

В мае 2016 года замглавы станицы Кущевской Михаил Брайков обратился в местный отдел медико-социальной экспертизы с фальшивым медицинским заключением о инвалидности. В июне его признали инвалидом и назначили пенсию, а государство компенсировало Брайкову коммунальные платежи. За два с половиной года чиновник незаконно получил в общей сложности 494 тыс. рублей, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Осенью 2018 года «Главное бюро медико-социальной экспертизы» занялось проверкой состояния здоровья чиновника. Выяснилось, что заболеванием, означенном в документах, он не страдает. Выплаты отменили, а статус инвалидности с Брайкова сняли. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения). Кущевский районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей.

Кроме того, осенью 2015 года супруга главы станицы Евгения Фирсова — Людмила также предьявила поддельные документы медико-социальной экспертизы и оформила инвалидность. Выплаты от государства она получала до июля 2019 года, ущерб превысил 378 тыс. рублей. При проверке заболевания у женщины не нашли и на нее завели уголовного дела по ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Кущевский районный суд приговорил Людмилу Фирсову к штрафу в 100 тыс. рублей

В пресс-службе суда отметили, что Брайков и Фирсова признали вину, оплатили штраф и компенсировали ущерб. Брайков продолжает работать в должности заместителя главы станицы Кущевской.