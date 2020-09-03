В Приморско-Ахтарском районе потушили пожар в плавнях

Напомним, по данным МЧС в плавнях Приморско-Ахтарского района 2 сентября начался природный пожар на площади 1,7 га. Космический мониторинг выявил термоточки в труднодоступных плавневых зонах в районе хутора Садки и станицы Степной.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 3 сентября рассказали, что к 17:00 на территории района тлела корневая часть камыша. Два очага ликвидировали, однако еще три действовали. На месте работали 10 человек и 4 машины. Кроме того, ведомство задействовало вертолет МИ-8, который совершил 13 сбросов воды общим объемом 65 тонн.

Пожар полностью потушили в 19:10.