В Приморско-Ахтарском районе потушили пожар в плавнях

Краснодарский край

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МЧС Кубани 3 сентября отчиталось о ликвидации пожара в Приморско-Ахтарском районе

Напомним, по данным МЧС в плавнях Приморско-Ахтарского района 2 сентября начался природный пожар на площади 1,7 га. Космический мониторинг выявил термоточки в труднодоступных плавневых зонах в районе хутора Садки и станицы Степной.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 3 сентября рассказали, что к 17:00 на территории района тлела корневая часть камыша. Два очага ликвидировали, однако еще три действовали. На месте работали 10 человек и 4 машины. Кроме того, ведомство задействовало вертолет МИ-8, который совершил 13 сбросов воды общим объемом 65 тонн.

Пожар полностью потушили в 19:10.

В волонтерской организации «Добровольные пожарные Кубани» накануне рассказали, что пожар в пойме реки Кирпили начался 23 августа. Они предположили, что основной причиной пожаров стали охотники: из-за огня животным приходится переселяться на специально оборудованные территории.

МЧС Пожары Приморско-Ахтарский район

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