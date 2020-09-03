В Краснодаре 23 человека спасли при пожаре в многоэтажке

Сотрудники МЧС 3 сентября спасли людей во время пожара в многоквартирном доме

Сообщение о возгорании в многоэтажном доме в переулке Юшковском поступило в МЧС в 13:43. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира, огонь распространился на площади 18 кв. метров.

Из многоэтажки эвакуировали 26 человек и 23 спасли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работали 11 пожарных и 2 машины.

Напомним, в конце августа в Комсомольском микрорайоне Краснодара произошел пожар в промзоне.