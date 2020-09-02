Девушка погибла в Геленджике, когда спускалась с набережной по обрыву

Краснодарский край

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В Геленджике следователи проводят проверку по факту смерти 19-летней девушки

Об этом стало известно из геленджикских пабликов в соцсетях. В них 2 сентября сообщили, что ночью камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали двух девушек, которые на Толстом мысе попытались спуститься с набережной по обрыву. Для этого они перелезли через балюстраду, однако одна из девушек сорвалась вниз и погибла, разбившись о камни.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 19-летней девушки организовали доследственную проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.  

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