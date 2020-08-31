Впервые за время пандемии на Кубани за сутки скончались 5 больных с COVID-19
Оперштаб Краснодарского края 31 августа рассказал подробности о пяти пациентах с коронавирусом, которые умерли за последние сутки
Напомним, в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 87 новых случаев COVID-19 и пять летальных исходов. Позже в оперштабе рассказали подробности об этих летальных случаях.
Четыре из пяти смертей были зафиксированы в Крымской центральной районной больнице. Там умерли 64-летний житель Геленджика, 68-летняя жительница Темрюкского района и две жительницы Анапы в возрасте 63 лет и 71 года. По данным оперштаба, у всех умерших пациентов были болезни сердца и гипертония.
Геленджичанин поступил в больницу с жалобами на потерю вкуса, аппетита, кашель, повышение температуры и слабость. Анализ на коронавирус оказался положительным, врачи выявили у пациента внебольничную двустороннюю пневмонию.
У жительницы Темрюкского района среди симптомов болезни были слабость, кашель и повышенная температура. У нее также выявили внебольничную пневмонию и коронавирус в тяжелой степени.
Двух женщин из Анапы с внебольничной двусторонней пневмонией и положительным анализом на коронавирус врачи подключили к ИВЛ, однако их также не удалось спасти.
Еще один летальный случай был зафиксирован в Лабинской центральной районной больнице. Там умерла 71-летняя жительница Курганинска.
Медики на КТ выявили у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Из-за ухудшения самочувствия пациентка была подключена к ИВЛ. Отмечается, что пенсионерка также страдала гипертонией, гипотериозом и сахарным диабетом.
Таким образом, к 31 августа на Кубани число инфицированных COVID-19 достигло 11 тыс. 208 человек, при этом 182 заболевших скончались.
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