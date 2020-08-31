На Кубани за сутки выявили 87 носителей COVID-19 и 5 летальных исходов
В Краснодарском крае к 31 августа коронавирус подтвердился у 11 тыс. 208 человек, за все время в ковид-госпиталях умерли 182 пациента
В России за последние сутки выявили 4 тыс. 993 больных коронавирусом в 83 регионах страны. При этом только 27,2% человек не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки по всей стране скончались 83 пациента, а полностью выздоровели 2 тыс. 405 человек.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+685), Санкт-Петербурге (+188) и Московской области (+146).
На юге России и в регионах Северного Кавказа новые случаи распределились так: Ставропольский край и Ростовская область — по 128, Краснодарский край — 87, Дагестан — 71, Крым — 52, Карачаево-Черкесия — 49, Ингушетия — 29, Кабардино-Балкария — 26, Северная Осетия — 21, Адыгея — 17, Севастополь — 9, Чечня — 5.
Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 995 тыс. 319 человек, из которых 809 тыс. 387 были выписаны с выздоровлением, а 17 тыс. 176 скончались.
Как уточнили в региональном оперштабе, среди 87 выявленных пациентов с коронавирусом 53 женщины и 34 мужчины в возрасте от 21 года до 89 лет.
Статистика зафиксированных случаев по муниципалитетам:
- Краснодар — 29;
- Красноармейский район — 8;
- Выселковский район — 7;
- Сочи — 6;
- Горячий Ключ — 4;
- Ейский и Калининский районы — по 3;
- Туапсинский, Усть-Лабинский, Белоглинский, Кущевский и Апшеронский районы — по 2;
- Анапа, Темрюкский, Кореновский, Абинский, Староминский, Славянский, Тихорецкий, Павловский, Брюховецкий, Тимашевский, Северский, Крыловский, Кавказский, Гулькевичский, Щербиновский, Лабинский и Белореченский районы — по 1.
За все время в лабораториях края провели 820 тыс. 106 тестов на COVID-19, при этом коронавирус подтвердился у 11 тыс. 208 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 197,4 случая.
Из больниц с выздоровлением выписали 9 тыс. 270 человек, а еще 182 пациента умерли (+5 летальных случаев за последние сутки). Еще 32 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.
К 31 августа в медорганизации региона с подозрением на COVID-19 обратились 34 тыс. 754 человека (в том числе 4 тыс. 382 ребенка), в стационарах лечатся 3 тыс. 968 граждан (из низ 79 детей), а в поликлиниках наблюдаются 3 тыс. 667 кубанцев.
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