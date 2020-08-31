На Кубани за сутки выявили 87 носителей COVID-19 и 5 летальных исходов

В Краснодарском крае к 31 августа коронавирус подтвердился у 11 тыс. 208 человек, за все время в ковид-госпиталях умерли 182 пациента

В России за последние сутки выявили 4 тыс. 993 больных коронавирусом в 83 регионах страны. При этом только 27,2% человек не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Также за сутки по всей стране скончались 83 пациента , а полностью выздоровели 2 тыс. 405 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+685), Санкт-Петербурге (+188) и Московской области (+146).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа новые случаи распределились так: Ставропольский край и Ростовская область — по 128, Краснодарский край — 87 , Дагестан — 71, Крым — 52, Карачаево-Черкесия — 49, Ингушетия — 29, Кабардино-Балкария — 26, Северная Осетия — 21, Адыгея — 17, Севастополь — 9, Чечня — 5. Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 995 тыс. 319 человек , из которых 809 тыс. 387 были выписаны с выздоровлением, а 17 тыс. 176 скончались .

Как уточнили в региональном оперштабе, среди 87 выявленных пациентов с коронавирусом 53 женщины и 34 мужчины в возрасте от 21 года до 89 лет. Статистика зафиксированных случаев по муниципалитетам: Краснодар — 29;

Красноармейский район — 8;

Выселковский район — 7;

Сочи — 6;

Горячий Ключ — 4;

Ейский и Калининский районы — по 3;

Туапсинский, Усть-Лабинский, Белоглинский, Кущевский и Апшеронский районы — по 2;

Анапа, Темрюкский, Кореновский, Абинский, Староминский, Славянский, Тихорецкий, Павловский, Брюховецкий, Тимашевский, Северский, Крыловский, Кавказский, Гулькевичский, Щербиновский, Лабинский и Белореченский районы — по 1.

За все время в лабораториях края провели 820 тыс. 106 тестов на COVID-19, при этом коронавирус подтвердился у 11 тыс. 208 человек . Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 197,4 случая.

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