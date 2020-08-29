На Кубани погибли три человека в лобовом ДТП
Краснодарский край Анастасия Панькова
В Брюховецком районе 29 августа произошло ДТП, в котором погибли три человека
ДТП произошло 29 августа около 8:50 на трассе Краснодар — Ейск в районе станицы Брюховецкой. Житель Белореченского района на автомобиле Opel Astra выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено ПДД, и столкнулся автомобилем «Нива».
В результате ДТП водитель и пассажир «Нивы», оба жители Динского района, а также водитель Opel Astra погибли на месте, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
На Кубани в агусте произошло несколько ДТП с тремя летальными исходами. Так, в Туапсинском районе ночью 16 августа в лобовом ДТП погибли три человека, еще три человека погибли 25 августа в ДТП в Мостовском районе.