На Кубани погибли три человека в лобовом ДТП

В Брюховецком районе 29 августа произошло ДТП, в котором погибли три человека

ДТП произошло 29 августа около 8:50 на трассе Краснодар — Ейск в районе станицы Брюховецкой. Житель Белореченского района на автомобиле Opel Astra выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено ПДД, и столкнулся автомобилем «Нива».

В результате ДТП водитель и пассажир «Нивы», оба жители Динского района, а также водитель Opel Astra погибли на месте, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.