На Кубани погибли три человека в лобовом ДТП

Краснодарский край

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В Брюховецком районе 29 августа произошло ДТП, в котором погибли три человека

ДТП произошло 29 августа около 8:50 на трассе Краснодар — Ейск в районе станицы Брюховецкой. Житель Белореченского района на автомобиле Opel Astra выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено ПДД, и столкнулся автомобилем «Нива».

В результате ДТП водитель и пассажир «Нивы», оба жители Динского района, а также водитель Opel Astra погибли на месте, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

На Кубани в агусте произошло несколько ДТП с тремя летальными исходами. Так, в Туапсинском районе ночью 16 августа в лобовом ДТП погибли три человека, еще три человека погибли 25 августа в ДТП в Мостовском районе.

Автомобили Брюховецкий район ДТП смерть

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