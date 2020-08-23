В Краснодаре умер 30-летний пациент с коронавирусом

В Краснодарском крае 23 августа стало известно еще о трех умерших пациентах, имевших COVID-19

Как писали Юга.ру, всего в России COVID-19 подтвердился у 956 тыс. 749 зараженных. Скончались 16 тыс. 383 человека.

В Краснодарском крае выявили 10 тыс. 507 случаев инфицирования коронавирусом, о 85 из них стало известно за последние сутки. Официально сообщалось о 160 умерших больных с инфекцией, трое из них скончались накануне.

В Сочи температура поднялась у 68-летнего жителя. Его доставили в инфекционную больницу города, там подтвердился коронавирус. Больного подключили к аппарату ИВЛ, однако у него развилась двусторонняя очаговая тотальная пневмония тяжелой степени. Мужчина имел сопутствующее заболевание — гипертонию.

Также в больнице Сочи скончался 80-летний местный житель. Его госпитализировали с жалобами на общую слабость, головокружение, кашель и одышку. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Краевой оперштаб 23 августа рассказал, что мужчина имел гипертонию и заболевания сердца.