Число заболевших коронавирусом на Кубани выросло на 85 человек

В Краснодарском крае к 23 августа зафиксировали COVID-19 у 10 тыс. 507 человек

С начала пандемии в России выявили 956 тыс. 749 зараженных (+4 тыс. 852 сегодня), сообщает RT. Выздоровели 770 тыс. 639 человек (+3 тыс. 162 сегодня), скончались 16 тыс. 383 человека (+73 сегодня), пишет федеральный оперштаб.

В Краснодарском крае к 23 августа официально зарегистрировали 10 тыс. 507 новых случаев заражения коронавирусом (+85 сегодня) . Из них выписали с выздоровлением 8 тыс. 851 человека (+93 за последние сутки). Официально сообщается о 160 умерших с коронавирусом, трое из них скончались за последние сутки.

Краевой оперативный штаб опубликовал 23 августа, в каких муниципалитетах обнаружили новые случаи инфицирования COVID-19: