Число заболевших коронавирусом на Кубани выросло на 85 человек
В Краснодарском крае к 23 августа зафиксировали COVID-19 у 10 тыс. 507 человек
С начала пандемии в России выявили 956 тыс. 749 зараженных (+4 тыс. 852 сегодня), сообщает RT. Выздоровели 770 тыс. 639 человек (+3 тыс. 162 сегодня), скончались 16 тыс. 383 человека (+73 сегодня), пишет федеральный оперштаб.
В Краснодарском крае к 23 августа официально зарегистрировали 10 тыс. 507 новых случаев заражения коронавирусом (+85 сегодня). Из них выписали с выздоровлением 8 тыс. 851 человека (+93 за последние сутки). Официально сообщается о 160 умерших с коронавирусом, трое из них скончались за последние сутки.
Краевой оперативный штаб опубликовал 23 августа, в каких муниципалитетах обнаружили новые случаи инфицирования COVID-19:
- 27 — в Краснодаре;
- 10 — в Сочи;
- 7 — в Кущевском районе;;
- 5 — в Северском районе;
- по 3 — в Геленджике, Новороссийске, Крымске, Горячем Ключе;
- по 2 — в Славянском, Тихорецком, Павловском, Ленинградском районах;
- по 1 — в Анапе, Армавире, Апшеронском, Курнанинском, Усть-Лабинском, Староминском, Динском, Брюховецком, Крыловском и Каневском районах.
«В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 30 больных, еще трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)», — добавили в краевом министерстве здравоохранения.
Стационарное лечение продолжают 3 тыс. 613 человек с коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 3 тыс. 713 кубанцев.
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