Пешеход погиб на трассе под Горячим Ключом

Авария случилась в 21:30 на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал со стороны Джубги в направлении к Краснодару и сбил 48-летнего мужчину, который перебегал дорогу перед машиной.

В результате столкновения пешеход скончался на месте ДТП. Водитель не пострадал, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Напомним, ночью 16 августа в Краснодарском крае произошла авария, в которой погибли трое.