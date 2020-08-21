Пешеход погиб на трассе под Горячим Ключом
Краснодарский край Валерия Дульская
Под Горячим Ключом вечером 20 августа машина насмерть сбила пешехода
Авария случилась в 21:30 на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал со стороны Джубги в направлении к Краснодару и сбил 48-летнего мужчину, который перебегал дорогу перед машиной.
В результате столкновения пешеход скончался на месте ДТП. Водитель не пострадал, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Напомним, ночью 16 августа в Краснодарском крае произошла авария, в которой погибли трое.
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