Краснодарцев с ограниченными возможностями здоровья пригласили поучаствовать в конкурсе на тему ГТО

Краснодарский край

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В Краснодаре в середине августа стартовал конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «ГТО — доступная среда!»

Организатором выступило МБУ «Центр физкультурно-массовой работы». Цель конкурса — увеличить количество участников физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К участию допускаются жители Краснодара, имеющие интеллектуальные нарушения, нарушения слуха, поражения верхних или нижних конечностей, травмы позвоночника или спинного мозга, а также лица с остаточным зрением или совершенно слепые, с церебральным параличом и с низким ростом.

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Желающим необходимо до 24 августа отправить заявку на почту konkurs.gto@bk.ru с темой письма «Участник онлайн-конкурса». С заявкой необходимо отправить согласие на обработку персональных данных, а также согласие родителей или законных представителей для лиц младше 18 лет.

Затем с 25 по 31 августа нужно будет записать и разместить на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram видеозапись выполнения трех упражнений, позволяющих подготовиться к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО. Ролик должен быть продолжительностью не более трех минут, а в подписи к нему нужно поставить хештеги #гтокраснодар, #парагто и #равныевозможности.

С 1 по 11 сентября жюри проведет предварительный отбор работ, устроит голосование и выберет победителя. К участию в конкурсе допускаются только подписчики официальных аккаунтов Центра физкультурно-массовой работы во «ВКонтакте» и Instagram.

«Слова президента страны Владимира Путина о том, что российское общество будет по-настоящему единым, если будут обеспечены равные условия для всех, как нельзя лучше подходят для описания задач конкурса "ГТО — доступная среда!". Основной целью конкурса является именно создание условий для обеспечения равного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к социально-общественной жизни города», — прокомментировала заместитель директора Центра физкультурно-массовой работы, курирующий ВФСК ГТО Наталья Ярцева.

Как писали Юга.ру, в начале августа в Краснодаре стартовал экологический конкурс на тему ГТО. Принять участие в нем можно будет до 14 сентября.

ГТО Инвалиды Конкурсы Краснодар

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