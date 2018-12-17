В детсадах Краснодара детей начали готовить к ГТО

В Краснодаре стартовал проект «Первые в ГТО», в рамках которого воспитанников детсадов знакомят с комплексом «Готов к труду и обороне»

Первое мероприятие в рамках проекта прошло в детском саду № 75, его провели сотрудники городского Центра тестирования ГТО. Детям рассказали о сути комплекса ГТО и показали правильное выполнение упражнений. Затем в игровой форме они попробовали свои силы в выполнении четырех нормативов: наклон вперед, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег и метание теннисных мячей в цель. Специалисты определили степень гибкости, силу, выносливость и скорость шестилетних ребят. «Чем раньше ребенок станет участником комплекса ГТО, тем больше у него возможности заложить крепкий фундамент здорового образа жизни», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.