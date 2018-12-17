В детсадах Краснодара детей начали готовить к ГТО
В Краснодаре стартовал проект «Первые в ГТО», в рамках которого воспитанников детсадов знакомят с комплексом «Готов к труду и обороне»
Первое мероприятие в рамках проекта прошло в детском саду № 75, его провели сотрудники городского Центра тестирования ГТО. Детям рассказали о сути комплекса ГТО и показали правильное выполнение упражнений. Затем в игровой форме они попробовали свои силы в выполнении четырех нормативов: наклон вперед, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег и метание теннисных мячей в цель. Специалисты определили степень гибкости, силу, выносливость и скорость шестилетних ребят.
«Чем раньше ребенок станет участником комплекса ГТО, тем больше у него возможности заложить крепкий фундамент здорового образа жизни», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.
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Подобный проект проходит в Краснодаре впервые. Его инициаторы рассчитывают к весне побывать в большинстве детских садов города с ознакомительными визитами. Таким образом детей планируется заинтересовать, чтобы в дальнейшем они официально прошли испытания.
По данным городского департамента образования, в Краснодаре действуют 170 муниципальных детских садов и более 40 частных.
По правилам комплекса ГТО, выполнить нормативы может любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше.
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