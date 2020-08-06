Краснодарцев пригласили принять участие в экологическом конкурсе на тему ГТО

Краснодарский край

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В Краснодаре в августе стартовал городской экологический конкурс поделок из вторсырья «Жизнь в стиле эко вместе ГТО»

Организатором выступило МБУ «Центр физкультурно-массовой работы». Его цель — привлечь внимание жителей к проблемам экологии и увеличить количество участников физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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Участникам необходимо до 14 сентября подготовить конкурсные работы — поделки из вторсырья — и прислать их фотографии на электронную почту konkurs.gto@bk.ru. С заявкой необходимо отправить согласие на обработку персональных данных, а также согласие родителей или законных представителей для лиц младше 18 лет.

Работа может быть выполнена из одного или нескольких материалов, а ее тема должна быть напрямую связана с ГТО — например, отражать процесс подготовки и выполнения нормативов, вручение знаков отличия, мотивировать к занятиям физкультурой или спортом.

С 15 по 20 сентября жюри проведет предварительный отбор работ, устроит голосование и выберет победителя.

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«Улучшение экологической ситуации — одна из приоритетных задач для нашей страны. Этот конкурс направлен на привлечение внимания к решению экологических проблем современности и дает возможность задуматься об экологической ответственности каждого человека», — отметила заместитель директора Центра физкультурно-массовой работы, курирующий ВФСК ГТО Наталья Ярцева.

ГТО Конкурсы Краснодар Экология

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